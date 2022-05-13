Пенза, 13 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. На жительницу Пензы с топором напал сожитель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщине возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Petr Kratochvil Топор

Из квартиры дома по улице Ударной в городе Пензе поступил звонок в полицию, что неизвестный покалечил 40-летнюю женщину. Правоохранители на месте установили, что 61-летний сожитель во время возникшей ссоры нанес женщине не менее одного удара топором в область правой ноги.

Причиненные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире супругов в Санкт-Петербурге произошла ссора. Мужчина убил жену и вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградской области. В лесном массиве в районе деревни Старое Колено он расчленил труп некогда любимой женщины и закопал его.

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