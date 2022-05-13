Омск, 13 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Медикаменты подорожали в Омской области за неделю с 29 апреля по 6 мая.

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Как сообщили ИА REGNUM 13 мая в Омскстате, значительнее всего за указанный период подорожал анальгин отечественный — на 4,3%.

Также выросли цены на корвалол (на 3,8%), аллохол (на 2,3%), валидол (на 1,5%), нимесулид (0,3%), «Эргоферон» (0,3%), «Ренгалин» (0,2%), поливитамины (0,1%).

Подешевели за неделю в регионе комбинированные анальгетики (на 0,4%) и левомеколь (на 1,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 29 апреля по 6 мая в Омской области подорожал ряд непродовольственных товаров.

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