Барнаул, , 09:11 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю вновь возглавил уроженец Алтайского края Алексей Легостаев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этой должности чиновник работал с декабря 2003 года по июнь 2010 года, затем назначался в другие регионы страны. С июня 2010 года был руководителем налоговой службы Владимирской области, а с мая 2012 года целых 10 лет руководил налоговой службой по Новосибирской области.

Губернатору Виктору Томенко представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Правительство Алтайского края

Как сообщает телеграм-канал правительства региона, на работу в Алтайский край Алексей Легостаев возвращается с воодушевлением.

«Как руководитель приложу максимум усилий, чтобы бюджет исполнялся, и чтобы налогоплательщики находились не под гнетом, а под разумным финансовым контролем. Буду настраивать своих коллег, чтобы берегли налогоплательщиков, особенно тех, которые ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность», — пояснил налоговой на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

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