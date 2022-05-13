На Алтае сменился руководитель управления Федеральной налоговой службы
Барнаул, 13 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю вновь возглавил уроженец Алтайского края Алексей Легостаев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этой должности чиновник работал с декабря 2003 года по июнь 2010 года, затем назначался в другие регионы страны. С июня 2010 года был руководителем налоговой службы Владимирской области, а с мая 2012 года целых 10 лет руководил налоговой службой по Новосибирской области.
Как сообщает телеграм-канал правительства региона, на работу в Алтайский край Алексей Легостаев возвращается с воодушевлением.
«Как руководитель приложу максимум усилий, чтобы бюджет исполнялся, и чтобы налогоплательщики находились не под гнетом, а под разумным финансовым контролем. Буду настраивать своих коллег, чтобы берегли налогоплательщиков, особенно тех, которые ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность», — пояснил налоговой на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
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