Самара, 13 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Первый фестиваль фабрик и дизайнеров одежды пройдет в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В магазине одежды

Сообщается, что Самарский губернский фестиваль «Территория моды. Сделано в России» будет проходить с 9 по 11 июня 2022 года в ТК «Амбар» (Южное шоссе, д.5).

Отмечается, что этот фестиваль должен стать одним из ключевых мероприятий по продвижению местной продукции лёгкой промышленности в рамках областного проекта «Самарский продукт».

В нем примут участие свыше 50 участников: крупные производители и фабрики, дизайнерские бренды, мелкосерийные производства одежды и ателье, аксессуаров и обуви, а также профильные учебные заведения среднего специального и высшего звена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что весной текущего года к главе Самарской области Дмитрию Азарову обратились местные производители одежды, попросив организовать продвижение местной продукции.