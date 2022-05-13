Ульяновск, , 09:10 — REGNUM В Ульяновской области по-прежнему регистрируется рост числа заражения коронавирусом среди пожилых жителей. Об этом сообщается на сайте органов власти.

Ситуация с коронавирусом была обсуждена на заседании штаба по комплексному развитию региона. Власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора отмечают, что Ульяновская область занимает 15-е место среди регионов России по общему количеству случаев заражения, в том числе за последнюю неделю показатель сократился в 1,3 раза.

Сообщается, что случаи заболевания регистрируются во всех муниципальных образованиях, за исключением Старокулаткинского района.

«Более 80% пациентов переносят болезнь в лёгкой форме. Отмечается рост заражений среди жителей старшего возраста», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ульяновской области лечатся более 970 пациентов с коронавирусом, в том числе госпитализированы 350 человек. Свободно в больницах 127 ковидных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 202 223 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 196 419 жителей, умер от ковида 4661 больной.

Читайте ранее в этом сюжете: В ульяновских больницах оставили менее 500 ковидных коек