Херсон, Украина, , 09:08 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ организовали эвакуацию из Херсонской области в Россию 127 мирных жителей разных стран. Об этом 13 мая сообщает российское Минобороны.

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«Накануне из Херсонской области российскими военнослужащими была организована безопасная доставка 127 граждан России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мирные жители выезжали из Херсонской области на автобусах и на личных автомобилях в составе автомобильных колонн, военные ВС РФ обеспечили безопасность из перемещения на российскую территорию.

«Эвакуация иностранцев продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывается, что в общей сложности российские военнослужащие помогли вывезти в Крым из Херсонской области с начала спецоперации порядка 700 граждан других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из артиллерии населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР).