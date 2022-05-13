ВС РФ эвакуировали из Херсонской области в Россию 127 человек
Херсон, 13 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ организовали эвакуацию из Херсонской области в Россию 127 мирных жителей разных стран. Об этом 13 мая сообщает российское Минобороны.
«Накануне из Херсонской области российскими военнослужащими была организована безопасная доставка 127 граждан России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что мирные жители выезжали из Херсонской области на автобусах и на личных автомобилях в составе автомобильных колонн, военные ВС РФ обеспечили безопасность из перемещения на российскую территорию.
«Эвакуация иностранцев продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона», — отмечается в сообщении.
Кроме того, указывается, что в общей сложности российские военнослужащие помогли вывезти в Крым из Херсонской области с начала спецоперации порядка 700 граждан других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из артиллерии населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР).