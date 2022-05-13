Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Президент США Джо Байден надеется подтолкнуть лидеров Юго-Восточной Азии к более откровенным высказываниям о введении российских войск на Украину, но эта тема по-прежнему остается щекотливой для многих членов АСЕАН, имеющих тесные связи с Москвой, сообщает 13 мая агентство Associated Press.

Страны АСЕАН

Байден приветствовал лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Белом доме на ужине, которым открылся двухдневный саммит — первая встреча, которая состоится в Вашингтоне за всю 45-летнюю историю АСЕАН.

Белый дом также пытается продемонстрировать, что активизирует свои действия в Тихоокеанском регионе, несмотря на то, что в центре внимания администрации остается ситуация на Украине. По заявлению Белого дома, Соединенные Штаты намерены выделить более 150 миллионов долларов на новые проекты для поддержки климатических, морских и медицинских проектов в Юго-Восточной Азии.

Однако Байден знает, что найти консенсус с членами АСЕАН по поводу российской операции на Украине может оказаться непросто.