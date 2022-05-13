Нью-Йорк, США, 13 мая, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Телеканал The CW запустил в производство сериал «Уокер: Индепенденс», который будет представлять собой спин-офф шоу «Уокер». Об этом 13 мая сообщает портал Screen Rant.

Скриншот видео в YouTube Джаред Падалеки

Джаред Падалеки, сыгравший в «Уокере» техасского рейнджера Корделла Уокера, занял в новом проекте должность исполнительного продюсера. Действие шоу «Уокер: Индепенденс» развернётся в США начала XIX века, в центре повествования будет находиться женщина по имени Эбби Уокер, которая во время путешествия на запад страны оказывается в приграничном городе Индепенденс (штат Миссури, США), в котором происходят странные события.

Главную роль в сериале исполнит Кэтрин Макнамара («Стрела»), к ней присоединятся Джастин Джонсон («Разделённые вместе», «Люцифер») и Мэтт Барр («Остров Харпера», «Стоянка»). Отмечается, что Барр, сыгравший в «Уокере» Хойта Роулинза, исполнит в спин-оффе роль его предка.

Напомним, премьера сериала «Уокер» состоялась на The CW 21 января 2021 года. Проект представляет собой ремейк шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».