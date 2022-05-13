Канберра, , 09:12 — REGNUM 13 мая китайское разведывательное судно было замечено недалеко от береговой линии штата Западная Австралия, где располагается австралийская секретная военно-морская база. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на заявления министра обороны страны Питера Даттона.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, судно описывается как «военный корабль, способный собирать разведданные». В настоящее время оно «прижимается к береговой линии», по словам Даттона. Министр обороны страны уже назвал действия корабля «актом агрессии».

Даттон сказал, что военный корабль Китая сейчас движется на север, в сторону Дарвина.

«Очевидно, очень странно, что он зашел так далеко на юг и прижимается к береговой линии по мере продвижения на север, и его намерение будет состоять в том, чтобы собрать как можно больше электронных [разведывательных] данных», — заявил Даттон.