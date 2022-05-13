Канберра, 13 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 13 мая китайское разведывательное судно было замечено недалеко от береговой линии штата Западная Австралия, где располагается австралийская секретная военно-морская база. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на заявления министра обороны страны Питера Даттона.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, судно описывается как «военный корабль, способный собирать разведданные». В настоящее время оно «прижимается к береговой линии», по словам Даттона. Министр обороны страны уже назвал действия корабля «актом агрессии».

Даттон сказал, что военный корабль Китая сейчас движется на север, в сторону Дарвина.

«Очевидно, очень странно, что он зашел так далеко на юг и прижимается к береговой линии по мере продвижения на север, и его намерение будет состоять в том, чтобы собрать как можно больше электронных [разведывательных] данных», — заявил Даттон.