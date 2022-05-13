Владивосток, , 09:23 — REGNUM Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией из-за неблагополучной эпидситуации на территории КНР, сообщили в правительстве Приморья.

Китай. Выставка-продажа российской продукции в Китае Константин Ягодин ©

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Отмечается, что в КНР сохраняется высокий уровень заражений коронавирусом. В связи с этим продолжают действовать серьезные ограничения на передвижение людей и товаров между городами, в том числе в приграничных населённых пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других.

«Пока китайская сторона не готова принимать российских туристов. Дальнейшие прогнозы давать очень трудно. Требования настолько строгие, что пока не удается договориться даже о том, чтобы водители грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки между странами, на ночь оставались в Китае. Они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу», — пояснил руководитель Агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции Запада неизбежно потерпят провал, заявил экономист Гао Дэшен в китайской газете «Хуаньцю шибао».