Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Североатлантический альянс не имеет агрессивных намерений в отношении России, а является оборонительным союзом. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует», — подчеркнула она.

Псаки добавила, что Финляндия и Швеция являются давними партнёрами альянса в сфере безопасности и Вашингтон намерен поддержать заявки этих стран на членство в НАТО.

«Мы поддержим заявки в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, если они сделают такой выбор», — отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что американские власти сохраняют приверженность принципу «открытых дверей» и готовы оказать Хельсинки и Стокгольму необходимую поддержку на период вступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс имеет агрессивный характер и не является оборонительным. Он подчеркнул, что любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности.

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