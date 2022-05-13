Малоярославецкий район, Калужская область, 13 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Калужской области на 114-м километре автодороги М3 в окрестностях села Коллонтай вечером 12 мая водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Главное управление МЧС России по Калужской области Место происшествия

Дорожное происшествие произошло под проливным дождём, на скользком шоссе и в условиях плохой видимости.

Прокурор Малоярославецкого района координировал работу правоохранительных органов на месте случившегося.