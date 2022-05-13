Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Контроль над поставляемыми Киеву вооружениями жизненно важен, считают в администрации США. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 12 мая на брифинге, комментируя блокировку в сенате голосования по выделению дополнительной помощи Украине.

Джен Псаки (сс) The White House

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) отказался согласовывать голосование в ускоренном формате по выделению Киеву ещё около $40 млрд. Он настоял, чтобы в законопроект включили положения о контроле расходования этих средств.

«Мы согласны, что контроль [над поставками вооружений] жизненно важен», — заявила Псаки.

Именно поэтому, добавила она, в пакет включили «миллионы долларов» на поддержку дополнительных мер по осуществлению надзора. Так, дополнительные средства получат аппараты существующих генеральных инспекторов.

Представитель Белого дома призвала сенаторов незамедлительно принять законопроект в нынешней редакции, отметив, что всё нужное в нём есть.

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