Тбилиси, , 09:00 — REGNUM Система здравоохранения Грузии в условиях пандемии коронавируса сработала достойно, а причиной высокой смертности были бездействие властей и безответственность жителей страны. Об этом заявил в интервью агентству «Интерпрессньюс» глава Тбилисской инфекционной больницы, координирующий работу ковидных госпиталей, Тенгиз Церцвадзе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный инфекционист страны отметил, что институт семейных врачей в республике был слаб, но его удалось усилить. Он признал, что были незначительные ошибки в медицинском секторе, но были и серьёзные недостатки в управлении.

«Во-первых, это очень низкий показатель ношения масок, — заявил Церцвадзе. — Правительство должно было что-то сделать, в частности, либо усилить механизмы контроля».

Второй причиной высокой смертности врач считает низкий уровень вакцинации: до сих пор в стране привито от COVID-19 только около трети населения. Но тут Церцвадзе считает, что со стороны властей было сделано всё необходимое.

«Третий недостаток вытекал из грузинских традиций и политической ситуации, были многолюдные собрания», — сказал врач.

Он отметил, что жители не отказались в сложный период от свадеб с большим количеством гостей, а политические партии проводили массовые акции. По мнению Церцвадзе, сократить количество смертей получилось бы при более строгом контроле над исполнением ограничений.

Стоит отметить, что в Грузии уровень смертности среди пациентов с COVID-19 был одним из самых высоких в мире. При пересчете на 100 тыс. населения Грузия неоднократно занимала первое место по этому показателю.