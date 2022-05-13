Вашингтон, 13 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Открывая серию встреч на полях саммита АСЕАН-США, президент США Джо Байден устроил ужин для лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая президента Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

В ходе ужина президент Индонезии заявил, что специальный саммит АСЕАН-США стал правильным импульсом для укрепления партнерства в будущем. Глава государства поприветствовал соглашение АСЕАН-США о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Всеобъемлющее стратегическое партнерство — это высший статус партнерства.

«Партнерство очень важно в условиях нынешней мировой ситуации, наполненной неопределенностью. За это я приглашаю всех нас поднять бокалы за партнерство АСЕАН-США, которое продолжает способствовать укреплению ценностей многосторонности, регионального мира и стабильности», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США запланировал встречу с президентом Индонезии и другими лидерами АСЕАН в Белом доме.