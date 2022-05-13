Кызыл, , 08:59 — REGNUM Указом президента России ефрейтор Монгуш Хуреш награждён орденом Мужества. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, принять участие во вручении в республике прибыл генерал-майор Михаил Романов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Орден Мужества Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«Прикрывая огнём своих сослуживцев, Хуреш позволил им эвакуироваться в безопасное место вместе с ранеными и таким образом спастись из засады украинских вооружённых сил. Но в ходе боестолкновения получил ранение, несовместимое с жизнью», — написал глава региона.

Он попросил близких Хуреша быть сильными, назвав его достойным сыном республики.