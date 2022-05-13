Посёлок городского типа Верхнеторецкое, ДНР, 13 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из артиллерии населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Верхнеторецкого со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что украинский кризис рано или поздно разрешится и произойдёт это с помощью переговоров.