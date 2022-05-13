Владивосток, 13 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Власти Китая пока не готовы открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов в КНР, сообщили 13 мая в правительстве Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина — неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР», — сообщил руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

В связи с неблагоприятной ситуация с COVID-19 в КНР продолжает действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами.

«Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Амурской области Василий Орлов заявил, что мост, соединяющий Благовещенск с китайским городом Хэйхэ полностью готов, но движение по нему не открывают из-за пандемии коронавируса.

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