Херсон, Украина, , 08:57 — REGNUM Министерство обороны РФ 13 мая показало кадры эвакуации граждан различных стран с территории Херсонской области.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гражданам России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины обеспечили выезд с территории Херсонской области в Россию. В телеграм-канале министерства уточнили, что всего выехали 127 человек.

На кадрах возле здания вокзала в Херсоне идёт посадка граждан в несколько автобусов белого цвета. Некоторые из пассажиров рассказали о причинах своего отъезда и поделились ближайшими планами.