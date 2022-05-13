Херсон, Украина, 13 мая 2022, 08:57 — REGNUM Министерство обороны РФ 13 мая показало кадры эвакуации граждан различных стран с территории Херсонской области.
Гражданам России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины обеспечили выезд с территории Херсонской области в Россию. В телеграм-канале министерства уточнили, что всего выехали 127 человек.
На кадрах возле здания вокзала в Херсоне идёт посадка граждан в несколько автобусов белого цвета. Некоторые из пассажиров рассказали о причинах своего отъезда и поделились ближайшими планами.