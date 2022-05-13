Уфа, 13 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Делегация Башкирии прибыла в Узбекистан для обмена опытом при реализации кластерных инициатив, а также налаживания торгово-экономических отношений. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства республики.

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края Урожай огурцов

«Приехали с коллегами из бизнес-сообщества с перспективой взаимовыгодного сотрудничества с узбекскими предпринимателями, в том числе, в части развития пищевой перерабатывающей промышленности. Планируем заключить ряд соглашений в части взаимного товарообмена между Башкирией и Узбекистаном», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Сообщается, что делегация из Башкирии посетила одно из крупнейших предприятий Наманганской области, в котором выращивают плодово-ягодную продукцию.

Отмечается, что по результатам 2021 года Узбекистан занимает 11 место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 2,5%. При этом взаимный товарооборот составил $113,3 млн, из них на экспорт приходится $97,6 млн, на импорт — $15,7 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Иране могут открыть представительство Башкирии.