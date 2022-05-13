Нальчик, 13 мая 2022, 08:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проводится проверка в отношении двоих сотрудников МВД, которые оказались фигурантами уголовного дела о взятке на сумму 2 млн рублей. Руководство МВД потребовало отстранить их от работы на время проверки и в случае подтверждения факта взяточничества уволить их из органов внутренних дел, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.
В МВД также уточнили, что при подтверждении вины подозреваемых сотрудников полиции в коррупционном преступлении понесут наказание и их руководители. Их привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников МВД и их подельник организовали получение взятки в размере 2 млн рублей от жительницы города Нальчика за фальсификацию доказательств по делу в отношении её родственников.
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