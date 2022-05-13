Нальчик, , 08:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проводится проверка в отношении двоих сотрудников МВД, которые оказались фигурантами уголовного дела о взятке на сумму 2 млн рублей. Руководство МВД потребовало отстранить их от работы на время проверки и в случае подтверждения факта взяточничества уволить их из органов внутренних дел, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Взятка sajinka2

«В настоящее время сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. Руководством МВД по КБР назначена служебная проверка. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В МВД также уточнили, что при подтверждении вины подозреваемых сотрудников полиции в коррупционном преступлении понесут наказание и их руководители. Их привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников МВД и их подельник организовали получение взятки в размере 2 млн рублей от жительницы города Нальчика за фальсификацию доказательств по делу в отношении её родственников.

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