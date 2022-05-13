Таллин, , 08:54 — REGNUM НАТО выдвинуло предложения по укреплению обороны, которые не соответствуют ожиданиям Эстонии. Об этом 12 мая заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас в интервью порталу ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства не стала раскрывать подробности поступивших инициатив. Каллас подчеркнула, что Североатлантический альянс, пытаясь защитить все страны блока, не учитывает риски для каждого члена в отдельности.

Премьер-министр отметила, что НАТО следует повысить поддержку тех государствам, которые нуждаются в развитии обороноспособности больше других.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Кая Каллас заявила, что Эстония заявку Финляндии по принятию в Североатлантический альянс.

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