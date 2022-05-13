Таллин, 13 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. НАТО выдвинуло предложения по укреплению обороны, которые не соответствуют ожиданиям Эстонии. Об этом 12 мая заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас в интервью порталу ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Глава правительства не стала раскрывать подробности поступивших инициатив. Каллас подчеркнула, что Североатлантический альянс, пытаясь защитить все страны блока, не учитывает риски для каждого члена в отдельности.

Премьер-министр отметила, что НАТО следует повысить поддержку тех государствам, которые нуждаются в развитии обороноспособности больше других.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Кая Каллас заявила, что Эстония заявку Финляндии по принятию в Североатлантический альянс.

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