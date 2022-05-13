Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбурге перинатальный центр в судебном порядке обязали выплатить компенсацию семье, чей новорождённый ребёнок умер. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Истец указал, что в 2015 году у них с супругой родилась дочь, однако на третий день после родов состояние новорождённой стало ухудшаться, и она умерла. После обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, и эксперты выявили многочисленные дефекты оказания медпомощи матери и ребёнку. Несмотря на это, суд первой инстанции отказал семье в удовлетворении требований о компенсации морального вреда.

Судебное решение оспорил прокурор, участвующий в деле. Суд апелляционной инстанции нашёл доводы прокуратуры обоснованными. Решение Ленинского райсуда Оренбурга отменили. Согласно новому вердикту в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.