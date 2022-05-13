Челябинск, , 08:51 — REGNUM В Челябинске двое водителей отданы под суд за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП 40.мвд.рф

Авария произошла 11 ноября на пересечении улиц Хохрякова и Чопа. Машина «Рено Логан» при развороте столкнулась с автомобилем «Мерседес», водитель которого был пьян и ехал со скоростью не меньше 123 км/ч. В результате 82-летняя пассажирка «Рено Логан» получила телесные повреждения и скончалась в больнице.

В этом ДТП обвинили обоих водителей. Оба находятся в СИЗО. Уголовное дело передано в Тракторозаводский районный суд.