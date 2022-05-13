Оренбург, 13 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Весенний приток в Ириклинское водохранилище в 2022 году стал самым маленьким за всю историю. О рекордно низком показателе сообщили на заседании Бассейнового совета Уральского бассейнового округа.

Walterwefer Водохранилище

Начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Сергей Ридель проинформировал о том, что ожидания не оправдались. Предполагался приток от 400 млн до 1 млрд кубов, однако на деле в водохранилище поступило всего 150 млн кубов воды.

«За всю историю Ириклинского водохранилища такого никогда не было», — сказал он.

Докладчик отметил, в настоящее время до полного заполнения в Ириклинском водохранилище не хватает трёх метров. Объем свободной ёмкости составил 729 млн кубометров.

Добавим, ситуацию вокруг реки Урал, который с каждым годом мельчает, на протяжении ряда лет называют напряжённой. В 2021 году СМИ сообщали о планах по строительству переливной плотины в районе Оренбурга.