Новокузнецк, Кемеровская область, 13 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшее время ожидается потепление до +30 °C. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов обратился к горожанам с просьбой быть осторожными с огнём.

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«Впереди — выходные, а значит многие из вас возможно отправятся на пикник или на дачные участки, — написал он в своём телеграм-канале. — На прошлой неделе в области произошла огромная трагедия — две деревни практически полностью уничтожены в Тяжинском районе. У нас тоже поступают тревожные сигналы о возгорании травы: на территориях вокруг города — в Новокузнецком районе, у СНТ «Металлург-1» и других».

Кузнецов подчеркнул, что беспечность приводит к тяжёлым последствиям и даже смертельным случаям.