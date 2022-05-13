Сеул, , 08:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит дополнительно $300 млн на поддержку международной инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A). Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль в ходе глобального саммита по борьбе с COVID-19, состоявшегося 12 мая в онлайн-формате.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Южнокорейский лидер отметил, что Южная Корея продолжит вносить вклад в усилия мирового сообщества по борьбе с коронавирусом.

По его словам, Сеул предоставит помощь странам, которые остро нуждаются в вакцинах.

Известно, что с 2020 по 2022 год Южная Корея предоставила в общей сложности $210 млн в рамках инициативы ACT-A.

Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A) является беспрецедентным механизмом сотрудничества, созданным в интересах ускорения разработки, производства и справедливого распределения средств диагностики, лекарственных препаратов и вакцин для борьбы с COVID-19.

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