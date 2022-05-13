Томск, 13 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Между деревнями Кисловка и Тахтамышево под Томском бушует лесной пожар. Жители опасаются перехода пламени на жилые дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

ЦУР Томской области Лесной пожар в Томской области

По словам главного лесничего Зырянского лесничества Дмитрия Беженаря, зафиксировано два возгорания. Первое из них обнаружено в 100 метрах от села Зырянское. Порывами ветра до 20 метров в секунду огонь перекинулся на лес, а общая площадь пожаров достигла 11 га.

«Пожар несмотря на интенсивность имеет низовой характер и не несет угрозы возникновения верхового пожара. В тушении пожаров задействованы сотрудники лесопожарной станции, лесной охраны, МЧС и 4 компаний арендаторов лесных участков», — отметил он.

Добавим, что в Чаинском районе горит лес недалеко от села Ермиловка. Площадь пожара составляет 37 га. В его ликвидации принимают участие четверо парашютистов-пожарных.