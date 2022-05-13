Ульяновск, , 08:47 — REGNUM Число ковидных коек в Ульяновской области сократили до 477, из них свободно более четверти. Соответствующие сведения были приведены на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

По последним данным областного минздрава (на 11 мая), в Ульяновской области лечится 971 пациент с коронавирусом, в том числе в ковидные стационары госпитализированы 350 человек, на амбулаторном наблюдении (то есть на дому) — 621 больной.

Всего в регионе развёрнуто 477 коек для больных COVID-19, из них 127 мест остаются свободными, или 26,62%.

Напомним, что в Ульяновской области продолжается возврат ковидных стационаров в режим оказания плановой медицинской помощи. На 13 апреля насчитывалось 868 коек, на тот момент свободно было почти 560 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, последние шесть суток, с 7 по 12 мая, ежедневно регистрируется менее 40 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в то время как месяц назад выявлялось не менее 130 носителей SARS-CoV-2.

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