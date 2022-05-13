Ульяновск, 13 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Число ковидных коек в Ульяновской области сократили до 477, из них свободно более четверти. Соответствующие сведения были приведены на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

По последним данным областного минздрава (на 11 мая), в Ульяновской области лечится 971 пациент с коронавирусом, в том числе в ковидные стационары госпитализированы 350 человек, на амбулаторном наблюдении (то есть на дому) — 621 больной.

Всего в регионе развёрнуто 477 коек для больных COVID-19, из них 127 мест остаются свободными, или 26,62%.

Напомним, что в Ульяновской области продолжается возврат ковидных стационаров в режим оказания плановой медицинской помощи. На 13 апреля насчитывалось 868 коек, на тот момент свободно было почти 560 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, последние шесть суток, с 7 по 12 мая, ежедневно регистрируется менее 40 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в то время как месяц назад выявлялось не менее 130 носителей SARS-CoV-2.