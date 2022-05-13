Вашингтон, 13 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Кэти Перри присоединилась к проекту анимационного фильма «Мелодия» (Melody), над созданием которого будет работать создатель вселенной «Леди Баг» Джереми Заг. Об этом 13 мая сообщает портал Screen Rant.

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Отмечается, что Перри не только озвучит главного персонажа, но и напишет музыку для этой картины. Заг выступит в качестве режиссёра, сценариста и продюсера проекта. Он охарактеризовал будущий мультфильм-мюзикл как «музыкальное приключение» доброй, но не уверенной в себе певицы, которой придётся бороться с «ревнивой и злой поп-королевой, поклявшейся уничтожить ее». Действие картины развернётся в Нью-Йорке.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кэти Перри планирует запустить свой подкаст. Он будет называться Elizabeth the First, в рамках передач исполнительница расскажет о жизни и творческом пути Элизабет Тейлор.