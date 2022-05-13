Владивосток, , 11:09 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Жильё и городская среда» приступили к благоустройству 28 общественных территорий в 15 муниципальных образованиях — парки, скверы, набережные выбрали сами жители во время онлайн-голосования на платформе za.gorodsreda.ru, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Обновленный парк Пресс-служба правительства Приморья

Также напомним, что сейчас проходит онлайн-голосование на данной платформе, которое продлится до 30 мая, где жители региона выбирают объекты благоустройств, которые будут реализованы в 2023 году.

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Всего до конца 2022 года в рамках национального проекта в муниципалитетах края обновят 44 сквера, парка, видовых и городских площадок.

Так, уже закончено благоустройство детской площадки в микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа. Обустройство сквера «Юбилейный» в Спасске-Дальнем выполнено на 50%, в детском парке в Артеме идет монтаж амфитеатра, высаживают деревья.

«Благодаря нацпроекту приморские города и посёлки получат красивые, комфортные территории, которые будут радовать и взрослых, и детей. Впереди лето, и отдых в общественных местах будет как нельзя кстати. Реализация нацпроекта даёт мощный стимул к развитию, решает социальные и инфраструктурные проблемы. Немаловажно и участие местных жителей в выборе площадок для реконструкции», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ В Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» завершается реконструкция центрального детского парка.