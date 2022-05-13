Москва, , 08:45 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin в ходе торгов 13 мая поднималась более чем на 11% по сравнению с закрытием предыдущего дня, вновь превысив уровень в $30 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Криптовалюта BTC Keychain

По данным на 07:28 мск Bitcoin прибавил 11,5%, торгуясь на уровне $30,3 тыс. На 07:45 мск рост криптовалюты составлял 9%, до $30,24 тыс.

Напомним, в ходе торгов 12 мая Bitcoin опускался до $25,4 тыс. 10 мая цена биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые с 21 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние семь дней Bitcoin потерял 25% своей стоимости, тогда как остальные топовые монеты чувствуют себя ещё хуже, теряя порядка 40%.

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