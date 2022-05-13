Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM На Сахалине на рыболовном стане в Томаринском районе днём 13 мая погиб один из работников, а второй с травмами был госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Рыбак © Наталья Диева

Читайте также: Архангельские врачи восстановили пациенту лицо

Холмским следственным отделом проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

По информации ИА «Сах. ком», рабочие с моря вытаскивали рыболовецкое судно. В это время трос оборвался и ударил обоих мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельским врачам удалось восстановить лицо 34-летнему мужчине, получившему тяжелую травму на производстве.