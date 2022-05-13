Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве в летний период откроется 13 новых зон отдыха у воды. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

Зона отдыха «Тропарево» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Таким образом, число мест отдыха у водоемов увеличится до 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы, в том числе и в ТиНАО.

В новых местах отдыха проведены масштабные работы по очистке водоемов, а также благоустройству территории, расположенной рядом. Подготовку мест отдыха у воды к летнему сезону должны завершить до 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, портал Discover Moscow подготовил подборку городских парков для весенних прогулок

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