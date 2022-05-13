Мадрид, 13 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Мадридский «Реал»

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Винисиус Жуниор. Также по голу забили защитник Ферлан Менди и форварды Карим Бензема, Родриго.

Ранее «Реал» досрочно стал чемпионом Испании в сезоне 2021/22, на счету команды 84 очка после 36 туров. «Леванте» идёт на 20-м месте с 29 очками.

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