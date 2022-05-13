Пхеньян, 13 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи не просили Россию помочь с вакцинами против коронавируса через посольство, об этом сообщили в российской дипмиссии в КНДР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о возникновении в стране чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он потребовал, чтобы правительство приняло меры против распространения инфекции.

«Через посольство корейская сторона за вакцинами, либо другой помощью не обращалась», — сказали РИА Новости в российском посольстве в Пхеньяне.

В КНДР заблокированы уезды и города. Как сообщало ИА REGNUM, зафиксировано более 18 тыс. случаев заражения, шесть человек скончались.

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