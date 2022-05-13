Уфа, , 08:45 — REGNUM Ремонт и строительство 13 мостов продолжают в Башкирии. Об этом 13 мая сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Ремонт моста через реку Черную в Костроме http://www.gradkostroma.ru

«Есть среди них и крупные инфраструктурные проекты, такие как, например, транспортная развязка в Зинино или капремонт старого, арочного моста через Белую в Уфе. Есть мосты поменьше, но не менее значимые для наших жителей», — сообщил он.

Хабиров отметил, что в 2021 году в регионе было построено и отремонтировано 2,3 тысяч погонных метров мостовых сооружений.

Он сообщил, что в текущем году планируется отремонтировать мосты через реки Сакмару в Баймакском районе, Калмашку в Чекмагушевском районе, Зуячку и Инзер в Белорецком районе, Усень в Белебеевском районе, Бедринку (Благоварский район), Балышлы (Чишминский район), Байки (Караидельский район), Таш-Чишмы в Шаранском районе.

Хабиров пояснил, что эти объекты находятся в аварийном либо предаварийном состоянии.

«Также в этом году начали капремонт таких крупных объектов, как мост через Белую на дороге Толбазы — Красноусольский и через Сим — на участке дороги М5 «Урал» — Улу-Теляк. Сдадим их уже в 2023–2024 годах», — сообщил он.

Глава республики сообщил, что проблемных участков остается ещё много, и эти вопросы будут решать постепенно.