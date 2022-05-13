Берлин, , 08:42 — REGNUM Нецелесообразным и невозможным является полный отказ Германии от поставок газа из РФ, о котором ранее заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита в Киев. Такое мнение 13 мая выразил эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Германия. Бундестаг Basti93

«Это невозможно и нецелесообразно», — приводит его слова ТАСС.

При этом Котре отметил, что в этом случае, очевидно, у Бербок эмоции взяли верх над разумом и уточнил, что, по его мнению, ФРГ и в дальнейшем будет нуждаться в поставках выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, каковыми являются поставляемые из России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая во время своей поездки в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в будущем Германия сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.