Москва, 13 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в начале следующей недели будет на 3-4 градуса ниже нормы, сообщил 13 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в окошке

По его словам, в понедельник в столице «начинается новая жизнь». Днём 16 мая будет +13…+14 градусов, во вторник 17 мая — +10…+12 градусов.

«Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, Москва будет находиться в тылу циклона, погода будет дождливой. Атмосферное давление будет на 8-10 мм ртутного столба ниже нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Вильфанда, наступающее лето в России в целом не будет холодным.

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