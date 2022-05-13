Вайсенхаус, , 08:44 — REGNUM Министры иностранных дел «Большой семерки» на встрече в Германии 13 мая обсудят вопрос продовольственной безопасности на фоне резкого роста цен на продукты питания во всем мире, сообщает агентство Reuters.

Анналена Бербок

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Военные действия на Украине привели к взлету мировых цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения, при этом агентства ООН предупреждают, что скачок цен усугубит продовольственный кризис, в частности в Африке.

«В настоящее время в украинском порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна, а это значит продовольствие для миллионов людей в мире, которое остро необходимо, прежде всего в африканских странах и на Ближнем Востоке», — заявила репортерам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По сообщению дипломатических источников, одна из целей встречи состоит в том, чтобы найти быстрые и эффективные меры в ответ на продовольственный кризис.