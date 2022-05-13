Грозный, 13 мая 2022, 08:40 — REGNUM Автопарк спецтехники для обслуживания систем ЖКХ и городского хозяйства столицы Чечни пополнился новой техникой. Власти Грозного получили 43 единицы грузовых автомобилей, погрузчиков, экскаваторов и других автотранспортных и специализированных средств. С её помощью руководство города сможет поддерживать в чистоте и порядке главный город республики. Об этом 12 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично участвовал в приемке спецтехники.
Среди полученной техники есть также легковые автомобили «Гранта» и микроавтобус ГАЗель «Некст». Вся техника будет распределена между организациями. В зависимости от назначения её получат водоканал, предприятия по теплоснабжению, зеленстрой и другие ведомства.