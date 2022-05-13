Уйское, Челябинская область, 13 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Уйском районе Челябинской области местный житель незаконно получил более 60 тыс. рублей в виде пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что житель одной из деревень получал деньги, являясь самозанятым. При этом он скрыл от службы занятости информацию о своём трудоустройстве.

Теперь этому лицу предстоит отвечать за мошенничество при получении выплат. Ему грозит до четырёх месяцев ареста.