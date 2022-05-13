Баку, 13 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Душанбе 12 мая прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Переговоры

«Стороны обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе о начале процесса делимитации государственной границы, открытии всех транспортных и коммуникационных линий», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Байрамов и Мирзоян обсудили ход переговоров о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Они подчеркнули важность выполнения договорённостей, которые были достигнуты ранее для обеспечения безопасности в регионе.

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. При этом азербайджанская сторона настаивает на том, что для этого обе республики должны признать «территориальную целостность» друг друга.