Пекин, 13 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Исследовательская группа из Китая изучила ситуацию с глобальным потеплением 300 млн лет назад и выявила сценарий со значительным сокращением биоразнообразия, сообщает агентство Синьхуа.

Pixabay.com Глобального потепления не будет

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что резкое потепление, связанное с массовым выбросом углерода 304 млн лет назад, вызвало бескислородную зону, площадь которой эквивалентна примерно 20% морского дна.

Позднепалеозойский ледниковый период, длившийся 360-280 млн лет назад, является самым долгоживущим ледниковым климатом и единственным, в котором зафиксирован переход от ледникового к парниковому климату с момента появления высокоразвитых растений и наземной экосистемы.

Ученые из Китая, Соединенных Штатов и Новой Зеландии собрали образцы в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая и измерили изотопы углерода и урана в образцах, чтобы исследовать глобальный круговорот углерода и морскую аноксию.

Согласно исследованию, они обнаружили, что выбросы углекислого газа вызвали повышение температуры поверхности моря примерно на четыре градуса по Цельсию. Их модель также показала увеличение площади бескислородного морского дна с 4% до 22%, что привело к резкому сокращению биоразнообразия.

По словам исследователей, этот первобытный эпизод потрясений может преподать ценные уроки об условиях окружающей среды на Земле, поскольку в настоящее время Земля переживает ледниковый климат, который начался 34 млн лет назад, а глобальные температуры быстро росли за последние пару столетий.