Улан-Удэ, 13 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл очередной случай нападения бездомных собак на ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, инцидент произошёл 12 мая.

Администрация Улан-Удэ Напавших на мальчика собак опознали. Улан-Удэ

По словам начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрия Ларченко, мальчик шёл к своему другу.

«Рядом находятся неогороженные участки. Оттуда на него напали три собаки. Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня с утра созвонились с матерью пострадавшего, самочувствие ребёнка нормальное», — отметил он.

После происшествия в районе был проведён оперативный рейд, отловлено 11 собак, две из которых подходят под описание. Третью собаку ещё ищут.